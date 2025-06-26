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Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki

Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine, "cinsiyetsizleştirme propagandasına alan açtığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Berfin Kıraç  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki

İstanbul

Platformun yazılı açıklamasında, söz konusu kutlama etkinliğine ilişkin, "Sanatın, sporun ve kültürün emperyalist akımların taşıyıcısına dönüştüğü bu çağda, Fenerbahçe gibi köklü bir kulübün 'şampiyonluk kutlaması' adı altında LGBT simgeleriyle bezenmiş, cinsiyetsizleştirme propagandasına alan açan bir sahne performansına ev sahipliği yapması, sadece taraftarları değil bu milletin vicdanını da derinden yaralamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Milyonların gönlünde yere sahip olan spor kulüplerinin, yalnızca birer spor kulübü olmanın ötesinde bu milletin namus ve bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yer aldığı, işgal yıllarında direnişleriyle simgeleştiği, bunun da ötesinde kimisinin 'gazi' ünvanı aldığı aktarılan açıklamada, "Fenerbahçe basketbol takımının kutlamaları, bir zaferin değil kültürel teslimiyetin simgesine dönüşmüştür. 2025 sezonunu sona erdirirken milyonların kalbine taht kurmuş bu büyük camianın kutlama gecesi, marjinal akımların sahne aldığı, ailelerin ise yüzünü çevirmek zorunda kaldığı bir sahneye dönüşmemeliydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Egemenlik nasıl milletin ise sanat da spor da milletindir, küresel emperyalizmin değil." ifadesine yer verildi.

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