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Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.

Ali Kemal Zerenli  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve mahkeme işlemleri tamamlanıp yıkım kararı verilen ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, kendi çabalarıyla araçtan çıktı.

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Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Arsuz Devler Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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