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İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
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İzmir'de taksi durağındaki iki arkadaşın aynı anda kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında kalp krizi geçiren durak çalışanı ile yardım etmek isterken fenalaşan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Metin Aydemir  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
İzmir'de taksi durağındaki iki arkadaşın aynı anda kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasında

İzmir

İstasyon Taksi Durağı sorumlusu 75 yaşındaki Zeki Aldemir, 22 Haziran'da durağın önünde fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden taksi şoförü Ercan Kiremitçiler (58), mesai arkadaşının yanına giderek yardım etmek istedi.

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Bu sırada fenalaşan Kiremitçiler de yere düştü.

Aldemir ve Kiremitçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen iki arkadaş, yaşamını yitirdi.

Olay, durağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden Aldemir ve Kiremitçiler'e rahmet diledi.

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