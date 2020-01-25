Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara
Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.