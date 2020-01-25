Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Aykut Karadağ,Aybüke İnal   | 25.01.2020
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Ankara

Elazığ'daki depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

THY yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

THY yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

AFAD: Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Depremde sağlık persoknelinin telefonla görüştüğü 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

Depremde sağlık persoknelinin telefonla görüştüğü 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı
Elazığ'daki depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı

Elazığ'daki depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı
Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı