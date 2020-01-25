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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulunuyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi

Elazığ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

Depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Süratle adımlarımızı atıp kimseyi açıkta bırakmayacağız"

Erdoğan, deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören konutlara ilişkin, "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

"Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız." dedi.

Erdoğan, açıklamalarının ardından Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulunuyor.

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