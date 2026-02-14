Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,086.10
BTC/USDT
69,805.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da

Türk Deniz Kuvvetlerine ait “TCG Anamur (M-269)” isimli mayın avlama gemisi, NATO görevi kapsamında Yunanistan’ın Pire Limanı’na geldi.

Derya Gülnaz Özcan  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da Fotoğraf: Derya Gülnaz Özcan/AA

Atina

Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren Aydın (A) sınıfı mayın avlama gemilerinden biri olan “TCG Anamur (M-269)” isimli mayın avlama gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz görev Grubu 2 kapsamındaki görevi vesilesiyle Yunanistan’ın Pire Limanı’na yanaştı.

TCG Anamur Komutanı Deniz Binbaşı Alper Pabuççu, gemide görevli Deniz Kuvvetleri personeli, Atina Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Doktor Deniz Kıdemli Albay Ünsal Başak, Atina Kara Ataşesi Yarbay Ahmet Gökhan Bağlama ve diğer görevli personel Pire’deki Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlikte kısa bir tören düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarındaki şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu. Şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

Daha sonra Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik ve Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği'nde görevli Birinci Müsteşar Şahika Deniz Hançer gemiyi ziyaret etti.

Misafirleri gemide, gemi komutanı Pabuççu karşıladı.

Büyükelçi Erciyes ve Başkonsolos Işıl Işık Civelik gemi anı defterini imzaladı.

TCG Anamur mayın avlama gemisi

TCG Anamur mayın avlama gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerine 2005-2008 yılları arasında katılan 6 Aydın (A) sınıfı mayın avlama gemisinden biri. Alman Lürrsen-Werft Tersanesi tasarımı olan gemi İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmişti.

Son teknoloji ile donatılmış olan TCG Anamur, NATO’nun en modern mayın avlama gemileri arasında yer alıyor. Manyetik sensörlü mayınlara karşı güvenlik için manyetik olmayan çelik kullanılması sebebiyle Türk Donanmasının metrekaresi en pahalı gemileri arasında bulunuyor.

Kendi etrafında 360 derece dönebilen TCG Anamur, böylece mayın hatları arasında dolaşabilme, mayınları sahip olduğu gelişmiş sonar ile 400-600 metre mesafeden belirleme ve tespit edilince imha etme kabiliyetine sahip.

Pire Türk Şehitliği

Pire Türk Şehitliği, 1859'da Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesince Osmanlı Devleti'ne verildi.

Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve burada şehit olan Türk askerlerinin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "TCG Anamur" mayın avlama gemisi NATO görevi için Yunanistan'da

Hollanda Dışişleri Bakanı Van Weel, Türkiye'nin NATO'da olmasından dolayı "çok mutlu"

MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceği için Ankara'da yapılacak zirveye işaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceği için Ankara'da yapılacak zirveye işaret etti
Rutte, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık taahhütte bulunduğunu söyledi

Rutte, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık taahhütte bulunduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet