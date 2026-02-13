Dolar
Dünya

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem düzenledi.

Ayhan Mehmet  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle başkent Atina'da eylem yaptı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep eden çiftçiler, haftalardır ülkenin farklı bölgelerinde hükümete seslerini duyurmak üzere yaptıkları yol kapatma eylemlerinin ardından bugün de başkent Atina'ya geldi.

Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etti.

Çiftçilere, kamu ve özel sektör çalışanları, öğrenci toplulukları ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumpas da Sintagma'daki eyleme katıldı.

Tirhala kentinden gelen çiftçi Antonis Saras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan üretim maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Aylarca tarlada çalışıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için sesimizi duyurmaya geldik." dedi.


