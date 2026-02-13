Dolar
43.74
Euro
51.86
Altın
4,993.71
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
68,384.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor maçı için Trabzon’a geldi.
logo
Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceği için Ankara'da yapılacak zirveye işaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunarak bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Bahattin Gönültaş, Salih Okuroğlu  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceği için Ankara'da yapılacak zirveye işaret etti Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunarak bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2026), NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de katıldığı bir panelde konuşan Wadephul, transatlantik savunma işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Wadephul, ABD'den yükselen talepler ışığında Avrupalı müttefiklerin NATO kapsamındaki savunma harcamalarını artırmalarının bir yükümlülük olduğunu belirterek "Şimdi Avrupa'nın zamanı." dedi.

NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunan Wadephul, bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Wadephul, Almanya'nın NATO ve AB'nin arkasında sağlam bir şekilde durduğunu ve sorumluluklarını üstlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefine bağlı kalmaya devam ettiğini aktaran Wadephul, "Bu yıl Ankara'da bu hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Johann Wadephul, küresel ölçekte yaşanan sınamalara karşı direnç göstermenin tek yolunun ittifak bağlarını korumaktan geçtiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşı karşıya olduğumuz derin küresel sarsıntıları ancak ittifaklarımızı muhafaza ederek atlatabiliriz. Bizi her zaman güçlü kılan ve savunma kapasitemizi artıran değerlerimize sahip çıkmak, bu süreçteki en büyük güvencemiz olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi
Türkiye, Bangladeş'te düzenlenen seçimlerin suhulet içinde gerçekleştirilmesinden memnun
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı
Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceği için Ankara'da yapılacak zirveye işaret etti

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, NATO'nun geleceği için Ankara'da yapılacak zirveye işaret etti

NATO Genel Sekreteri Rutte: AB ve NATO işbirliği hiç olmadığı kadar güçlü

Rutte, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık taahhütte bulunduğunu söyledi

NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatı’nda yılın ilk odaklı operasyonu Türkiye komutasında tamamlandı

NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatı’nda yılın ilk odaklı operasyonu Türkiye komutasında tamamlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifak'ta "zihniyet değişimi" yaşandığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifak'ta "zihniyet değişimi" yaşandığını söyledi
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Ukrayna konusunda tam da ihtiyacımız olan şeyi yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet