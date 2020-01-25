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Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesinde göçük altında kalan bir kişi daha çıkartılıyor "Azize" isimli kadınla telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı
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Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

Aziz Aslan   | 25.01.2020
Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı

Elazığ

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.                                                                                                                                                    

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