Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı
Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
Elazığ
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.
Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.