MSB'den NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikatta görev alan kara, deniz ve hava unsurlarıyla üstün imkan ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ettiği belirtildi.
TCG Anadolu'da konuşlu TB-3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tatbikat kapsamında havalanarak Baltık Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve görevlerini başarıyla tamamlayarak gemiye döndüğü ifade edildi.
Gökte TB-3, denizde Türk donanması; hedef ise tam isabet! 🎯— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2026
Şanlı ordumuz; kara, deniz ve hava unsurlarıyla katıldığı NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda üstün imkân ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.
TCG Anadolu’da konuşlu TB-3 SİHA’larımız, tatbikat kapsamında… pic.twitter.com/jinoaMgc9u
Tatbikata ilişkin bir diğer paylaşımda ise "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır." ifadelerine yer verildi.
Türk ordusunun;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2026
✅ Gücü caydırır,
✅ Çevikliği sınır tanımaz,
✅ Kurmay aklı ise kazandırır! 🇹🇷
Steadfast Dart-2026 Tatbikatı için 2.000 personel ile Almanya’ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi… pic.twitter.com/zV72JACKIB
Steadfast Dart-2026 kapsamında 2 bin personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiği kaydedildi.
