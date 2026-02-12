Dolar
Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentinin 32 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

36,9 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki ​​​​​​​depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

