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Spor, Yaşam

Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının başarısını televizyondan takip etti.

Muhammed Boztepe   | 14.09.2022
Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi

Ankara

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh'i geçerek beşinci kez dünya şampiyonu oldu.

Bu mücadeleyi başarılı güreşçinin kızı Ay Vera, televizyondan Türk bayrağıyla izledi. Kendisi için hazırlanmış, sırtında babasının fotoğrafı yer alan milli formayı giyen Ay Vera, tezahürat da yaptı.

Rıza Kayaalp, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Altın madalyayı kızım Ay Vera ve eşime armağan ediyorum. Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde '5' diye elleri havada geziyor. Büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maçta korkuttuk ama sonu güzel oldu. Umarım çok heyecanlanmamışlardır." ifadelerini kullanmıştı.



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