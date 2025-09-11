Dolar
logo
Ekonomi

Halkbank Sırbistan'da 3 yeni şube açtı

Halkbank, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Niş ve Novi Sad şehirlerinde şube açtı.

İsmail Özdemir, Mustafa Talha Öztürk  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Halkbank Sırbistan'da 3 yeni şube açtı Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Belgrad'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni açılışlarla Halkbank'ın Sırbistan'daki şube sayısını 48'e çıkardıklarını söyledi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki artan ticaret hacmine işaret eden Arslan, "Yaklaşık 1000 Türk firması bu topraklarda faaliyet göstermekte, 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlamaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de 3 milyar avroyu geçmiş durumdadır. Bahsettiğim rakamlar, iki ülke arasındaki ilişkinin gücünü gösterme bakımından son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkinin sadece ticari ve ekonomik olmadığını belirten Arslan, Balkanlar'ın istikrarı için iki ülkenin işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Halkbank'ın Sırbistan'da mevduat hacminin 1 milyar avroyu geçtiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Toplam kredi hacmimiz 1 milyar avroya yaklaştı. Toplam bilanço büyüklüğümüz de 1,3 milyar avroya ulaşmış durumda. Bu başarı bize güvenen 32 binden fazla ticari firma, 166 binden fazla bireysel müşterimiz ve 783 çalışma arkadaşımızın katkılarıyla elde edilmiştir. Sırbistan'ın geleceğine ve bu coğrafyaya güveniyoruz, yatırımlarımızı artırarak hep birlikte devam edeceğiz."

"Sırbistan'daki Türk yatırımları 530 milyon avroya çıktı"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ise Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin son 12 yılda yukarıya doğru bir ivme yakaladığını, bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki güvene dayalı dostane ilişkinin payının büyük olduğunu aktardı.

Saygılı, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkinin bölgedeki istikrara ve huzura katkı sağladığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Sırbistan'ın en büyük dördüncü ticaret ortağı. Sırbistan'daki Türk yatırımları 530 milyon avroya çıktı. Buradaki yatırımların artmasında Halbank'ın rolü çok büyük. Dünya her alanda değişiyor, bu noktada Halkbank, yeni dijital dünyaya ayak uydurma noktasında dikkati çekiyor.

Konuşmaların ardından, şubelerin açılışı törenle yapıldı.

Törene, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Süleyman Bulut ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın yanı sıra çok sayıda yerel yetkili ile banka çalışanları katıldı.

