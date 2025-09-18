Dolar
41.30
Euro
48.81
Altın
3,643.67
ETH/USDT
4,602.80
BTC/USDT
117,600.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı Fotoğraf: Alex Nicodim/AA

Ankara

Başkent Zagreb'deki organizasyonda Nesrin Baş, kadınlar kategorisinin son maçında Ukraynalı Alla Belinska ile finalde karşılaştı.

Müsabakayı tuşla kazanan Ukraynalı güreşçi, kadınlar 72 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkinci olan 23 yaşındaki Nesrin, dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

Nesrin, finale gelene kadar Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

Milli güreşçi, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli sporcunun ayrıca 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de mobilya atıkları ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın iş yerine zarar verdi

Benzer haberler

Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Güreşte gözler Dünya Şampiyonası'na çevrildi

Geleneksel güreşler uluslararası arenaya taşınıyor

Geleneksel güreşler uluslararası arenaya taşınıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet