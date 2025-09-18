Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda 5. oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Ankara

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyondaki ilk maçında Brezilyalı Grabriela Pedro da Rocha'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 3-2 mağlup etti.

Yarı finalde Japon rakibi Ami Ishii'ye teknik üstünlükle kaybeden milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında da ABD'li Kennedy Alexis Blades'e 12-1 teknik üstünlükle yenilerek şampiyonayı sıkletinde 5. tamamladı.

Kadınlar 68 kilonun son dünya şampiyonu olarak Hırvatistan'a gelen olimpiyat üçüncüsü Buse Tosun Çavuşoğlu'nun, dünya şampiyonalarında 2 de bronz madalyası bulunuyor.

