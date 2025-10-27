Milli güreşçi Tolga Özbek'ten 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya
Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Tolga Özbek, bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolga Özbek, yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya yenilerek bronz madalya maçına kaldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tolga Özbek, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Erdal Shukri Galip'i 11-1 mağlup ederek üçüncü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.