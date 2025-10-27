Dolar
41.92
Euro
48.91
Altın
3,989.28
ETH/USDT
4,201.10
BTC/USDT
114,975.00
BIST 100
10,853.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Tolga Özbek'ten 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Tolga Özbek, bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Milli güreşçi Tolga Özbek'ten 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolga Özbek, yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya yenilerek bronz madalya maçına kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tolga Özbek, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Erdal Shukri Galip'i 11-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Eurofighter savaş uçaklarını Türk hava sahasında F-16'lar karşıladı
Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma: "Sessiz İşleyen Bir Soykırım Mekanizması" paneli
Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi davasındaki tahliyelere itiraz
TİHEK Başkanı Altun, "Gazze'de Abluka ve Aç Bırakma" panelinde konuştu

Benzer haberler

Milli güreşçi Tolga Özbek'ten 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Tolga Özbek'ten 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri

Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Güreşte Balkan şampiyonu Havin'in hedefi Avrupa ve dünyada zirve

Güreşte Balkan şampiyonu Havin'in hedefi Avrupa ve dünyada zirve
Balkan şampiyonu Elif Sude, yeni madalyalara odaklandı

Balkan şampiyonu Elif Sude, yeni madalyalara odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet