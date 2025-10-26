Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,072.30
BTC/USDT
113,453.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Spor

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İbrahim Metehan, final müsabakasında Amerikalı rakibi Levi David Haines'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı, doğru yönde atılmış önemli bir adım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milli Türk Talebi Birliği maziden atiye kurulmuş bir köprüdür
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz bir Türkiye hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz

Benzer haberler

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri

Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Güreşte Balkan şampiyonu Havin'in hedefi Avrupa ve dünyada zirve

Güreşte Balkan şampiyonu Havin'in hedefi Avrupa ve dünyada zirve
Balkan şampiyonu Elif Sude, yeni madalyalara odaklandı

Balkan şampiyonu Elif Sude, yeni madalyalara odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet