Yeni nesil güdüm kiti "GÖKÇE" başarıyla ateşlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE'nin, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendiğini bildirdi.
Ankara
Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Bakan Kacır, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi." ifadesini kullandı.
🎯 TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. ✈️🚀— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2025
SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın… pic.twitter.com/S66nYahiY8
Atışa ilişkin detaylara da paylaşımında yer veren Kacır, şunları kaydetti:
"SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile tam bağımsız Türkiye."
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