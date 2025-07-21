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Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan bir motosikletin, oto yıkamacıdaki otomobile çarpması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Harun Şekerli  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Bursa

İkra A. (21), 06 CNM 938 plakalı motosikletine, Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda benzin aldı.

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Çalıştırıldığı esnada aniden hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, istasyonun oto yıkama bölümündeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kaza anı, istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan toplam 23 bin 178 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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