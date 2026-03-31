Yaşam

Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi bahar yağışlarıyla coştu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla daha coşkulu akmaya başladı.

Fatih Çapkın  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, Bursa'ya 125, ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle misafirlerine manzaralar sunuyor.

Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanakla daha coşkulu akıyor.

Etkileyici manzarasıyla kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de ilgisini çeken şelale, metrelerce yükseklikten akan suyuyla ziyaretçilerine görsel güzellik sunuyor.

Suuçtu Şelalesi'ne gelen ziyaretçiler doğayla iç içe yürüyüş yapıyor, asma köprü ve şelalenin önünde fotoğraf çekiyor.

Coşkulu akan Suuçtu Şelalesi ve çevresi dronla da görüntülendi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekada etik tartışmalarını değerlendirdi
RTÜK'ten yayıncı kuruluşların teknolojik dönüşümünü hızlandıracak düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da 3 günde metrekareye 97,8 kilogram yağış düştü
Standart dışı plakalar için tanınan rehberlik süresi yarın sona eriyor

Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi bahar yağışlarıyla coştu

Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi bahar yağışlarıyla coştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

TİGEM'in Karacabey tesislerinde kuzu doğumları yüzde 40'ın üzerinde ikizlik oranıyla sürüyor

Yaren leylekle balıkçı "Adem amca"nın dostluğu otizmli gencin tuvaline yansıdı

Yaren leylekle balıkçı "Adem amca"nın dostluğu otizmli gencin tuvaline yansıdı
Türkiye'nin para tırmanıştaki hedefi uluslararası arenada kürsü

Türkiye'nin para tırmanıştaki hedefi uluslararası arenada kürsü
80 yaşındaki çocuk doktoru pistte madalya peşinde

80 yaşındaki çocuk doktoru pistte madalya peşinde
