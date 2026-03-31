Fay kırığıyla oluşan Suuçtu Şelalesi bahar yağışlarıyla coştu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla daha coşkulu akmaya başladı.
Bursa
Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, Bursa'ya 125, ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle misafirlerine manzaralar sunuyor.
Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanakla daha coşkulu akıyor.
Etkileyici manzarasıyla kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de ilgisini çeken şelale, metrelerce yükseklikten akan suyuyla ziyaretçilerine görsel güzellik sunuyor.
Suuçtu Şelalesi'ne gelen ziyaretçiler doğayla iç içe yürüyüş yapıyor, asma köprü ve şelalenin önünde fotoğraf çekiyor.
Coşkulu akan Suuçtu Şelalesi ve çevresi dronla da görüntülendi.