Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sergen Sezgin, Elif Özlem Çelikler, Fatih Çapkın  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmayla 5 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

TİGEM'in Karacabey tesislerinde kuzu doğumları yüzde 40'ın üzerinde ikizlik oranıyla sürüyor

Yaren leylekle balıkçı "Adem amca"nın dostluğu otizmli gencin tuvaline yansıdı

Türkiye'nin para tırmanıştaki hedefi uluslararası arenada kürsü

Türkiye'nin para tırmanıştaki hedefi uluslararası arenada kürsü
80 yaşındaki çocuk doktoru pistte madalya peşinde

80 yaşındaki çocuk doktoru pistte madalya peşinde
FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı

FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı
