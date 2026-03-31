FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Efsa Çağla Yavuz  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bakan Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünde halı sahaya kavuşan çocukları paylaştı
Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi

Benzer haberler

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 47'si tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 47'si tutuklandı
