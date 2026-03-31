Ankara merkezli 8 ildeki "et fiyatları manipülasyonu" operasyonunda 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, et ve et ürünlerinin fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Cemil Murat Budak  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Genel Suçları Soruşturma Bürosunca, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemelerde, bazı besici gruplarının et fiyatlarını manipüle ederek olağanüstü şekilde yükselttiği tespit edildi.

Ekim 2025'in sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, tedarikçi firmalar tarafından "mal yokluğu" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle suni olarak artırıldığı ve arzın fiilen durdurulduğu, ayrıca hastalıklı hayvanların kesilerek bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında et tedarikçisi firmaların yöneticisi 28 kişi ile bakanlık denetimlerini önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında örgütsel faaliyetler kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satımından kaçınma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarında yürütülen soruşturmada, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi
