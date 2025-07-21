Dolar
40.39
Euro
47.31
Altın
3,395.95
ETH/USDT
3,780.00
BTC/USDT
117,934.00
BIST 100
10,616.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Türkiye ve Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini genişletiyor

Türkiye ile Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için 1 yıl içindeki 90 günlük vize muafiyeti süresinin, her 180 günde 90 güne çıkarılması yönünde protokol imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Türkiye ve Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini genişletiyor Fotoğraf: Dmitri Chirciu/AA

Minsk

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndaki imza törenine, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Evgeny Şestakov katıldı.

Törende, Belarus ve Türkiye arasında 29 Mart 2013 tarihli Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair protokol imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, iki ülke vatandaşlarına sağlanan 1 yıl içinde 90 günlük vize muafiyeti süresi, kamyon, otobüs, tren, sivil uçak ve gemi sürücüleri ile mürettebatı gibi uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapanlar için her 180 günde 90 güne çıkarılacak.

Büyükelçi Işık, burada yaptığı konuşmada, protokolün, iki ülkedeki Uluslararası Nakliyeciler Dernekleri’nin ortak talebiyle imzalandığını belirterek, "Bu protokolün, ülkelerimiz arasındaki ticareti olumlu etkileyeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu protokol, her iki ülkenin parlamentolarında kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IDEF 2025 yarın kapılarını ziyaretçilere açacak
Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i kabul etti
Türkiye ve Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini genişletiyor

Benzer haberler

Türkiye ve Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini genişletiyor

Türkiye ve Belarus, uluslararası taşımacılık yapanlar için vize muafiyetini genişletiyor

Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türk milletine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu

OECD Çevre Direktörü’nden Türkiye'nin Sıfır Atık Günü'ne desteğine övgü

OECD Çevre Direktörü’nden Türkiye'nin Sıfır Atık Günü'ne desteğine övgü
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için "son 10 gün" uyarısı

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için "son 10 gün" uyarısı
Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 1 yıl sonra sona erecek

Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 1 yıl sonra sona erecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet