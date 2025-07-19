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Teknoloji

Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı kapsamında 39 milyar liralık 72 proje desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamındaki Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nın sonuçlandığını bildirerek, "Çağrı kapsamında 39 milyar lira büyüklüğündeki 72 projeyi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı kapsamında 39 milyar liralık 72 proje desteklenecek Berke Bayur

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, çağrı kapsamında verilecek desteklere ilişkin paylaşım yaptı.

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Teknoloji Hamlesi Programı kapsamındaki Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nın sonuçlandığını belirten Kacır, "Çağrı kapsamında ülkemizin yüksek katma değerli üretim altyapısını güçlendirecek ve kritik teknolojilere yönelik hedeflerimizi gerçeğe dönüştürecek 39 milyar lira büyüklüğündeki 72 projeyi destekliyoruz. Biyoteknoloji, ileri malzeme, elektronik, yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri, afet teknolojileri gibi stratejik alanlara odaklanan projelerle yapay zeka tabanlı uygulamalardan dijital ikiz platformlarına, özel amaçlı sınai robotlardan otonom mobil robotlara, insan kaynaklı doku jenerasyonundan biyoteknolojik ilaçlara, otonom forkliftlerden çok kademeli turbo kompresörlere kadar birçok kritik yatırım konusunda ülkemizde kapasite oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hız kesmeden devam edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK aracılığıyla AR-GE desteği de sunacağımız projelerin hayata geçmesiyle 10 yılda 558 milyar lira katma değer oluşacak ve 3 bin yeni istihdam sağlanacak. Yılda 6,7 milyar dolar ithalata, 3,6 milyar dolar cari açığa neden olan ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunulacak."

Öte yandan, TÜBİTAK'ın da 1,7 milyar liralık AR-GE projelerine destek sağlayacağı bildirildi.





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