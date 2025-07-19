Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, kamp için geldiği Avusturya'nın Wisdischgarsten bölgesinde konaklayacağı otele giriş yapıyor. Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Teknofest kapsamında OSB ile bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenlenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri ile bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenleyeceklerini belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Teknofest kapsamında OSB ile bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenlenecek

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, söz konusu yarışmaya ilişkin bilgi verdi.

Teknofest kapsamında OSB ile birlikte bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenleyeceklerini belirten Kacır, "Katılımcılar, elektrik, enerji, otomasyon, üretim ve elektronik gibi alanlarda gerçek iş senaryolarına dayalı görevlerde teknik bilgi, el becerisi, takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerini ortaya koyacaklar. Eğitim, üretim ve sektör arasında sağlam köprüler kurmayı hedeflediğimiz yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite düzeyindeki katılımcılar, mezunlar ve sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kacır, yarışmada, bakım onarım ve pano montaj, elektrik tesisatı ve pano montörlüğü, endüstriyel otomasyon ve programlanabilir sistemler, güneş enerji sistemleri (GES) paneli kurulumu, PCB devre montajı kategorilerinin yer aldığı aktararak, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda insan kaynağını güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yarışmaya, 31 Temmuz 2025'e kadar "http://teknofest.org" internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerle bir araya geldi
Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:
İzmir'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlama trafiği aksatıyor

Benzer haberler

Teknofest kapsamında OSB ile bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenlenecek

Teknofest kapsamında OSB ile bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenlenecek

Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı kapsamında 39 milyar liralık 72 proje desteklenecek

Niğde'nin kalkınmasına 98 milyon liralık yatırım desteği

Türkiye'nin teknopark sayısı 110'a yükseldi

Türkiye'nin teknopark sayısı 110'a yükseldi
Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Ekonomi yönetiminden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları TEI'de gerçekleştirildi

TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları TEI'de gerçekleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet