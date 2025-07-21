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Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.

Aynur Ekiz  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Fejzic'i makamında kabul etti.

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