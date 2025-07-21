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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mehmet Kemal Firik  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i kabul etti Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ve berberindeki heyetle bir araya geldi.

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Görüşmede konuşan Tatar, Özdemir ve MÜSİAD heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü mesajlar verdiğini ve Kıbrıs Türk halkının yolunun Türkiye Cumhuriyeti'yla olduğunu söyledi.

Tatar, MÜSİAD'ın iş dünyasını temsil eden önemli bir dernek olduğuna işaret ederek, dernek temsilciliğinin Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi KKTC'de bulunmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de yavru vatan KKTC'ye her zaman destek olacaklarını dile getirerek, KKTC'deki yatırımların artması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Ziyaret sonunda Tatar ile Özdemir arasında karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

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