Türk öğrenciler Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndan 6 madalya ile döndü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avustralya'da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 114 ülkeden 639 öğrenci arasında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazandıklarını bildirdi.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencileri tebrik etti.
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Gençlerin olimpiyattan madalyalarla döndüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Avustralya'da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 114 ülkeden 639 öğrenci arasında ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Bu büyük başarıyı bizlere yaşatan gençlerimizi ve onları her daim destekleyen ailelerini yürekten tebrik ediyorum."
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Gençlerimiz madalyalarla döndüler! 🇹🇷— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2025
Avustralya’da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda;
📌 114 ülkeden 639 öğrenci arasında
Ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz
🥇 2 Altın
🥈 3 Gümüş
🥉 1 Bronz madalya kazandı.
Bu büyük başarıyı bizlere yaşatan gençlerimizi… pic.twitter.com/up4t9AklXc