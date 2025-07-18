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Ekonomi

Niğde'nin kalkınmasına 98 milyon liralık yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Niğde'ye 98 milyon lira bütçeli 4 yatırım yapılacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Niğde'nin kalkınmasına 98 milyon liralık yatırım desteği

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Niğde'de desteklenecek projelerin imza törenini, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu'nun katılımıyla Bakanlıkta gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Yerel Kalkınma Hamlesi" ile tüm şehirlerin kalkınma yolculuğunun hızlandığına işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Niğde Çamardı Merkez (Hanyazı) I. Kısım ile Merkez Dündarlı sol sahil yer üstü sulama tesisleri, Niğde Ulukışla İlçesi Çiftehan Hayvan İçme Suyu Tesisi ve KOP Yeşilburç Ekoturizm Uygulama Projesi desteklenecek. 98 milyon lira bütçeli yatırımların şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

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