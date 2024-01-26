TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail hakkındaki kararını değerlendirdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin "Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
- Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının kararına yönelik şunları kaydetti:
"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, davayı yerinde takip eden milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."
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Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 26, 2024
Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan…