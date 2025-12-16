TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
TBMM
