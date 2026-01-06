Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 26'ncı yılında andı.

Adem Balta  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını ve her türlü haksızlığa karşı eylemci duruşunu şiiriyle fikriyle ve sendikal mücadelesiyle omuzlayan öğretmen, şair ve düşünce insanı Mehmet Akif İnan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

