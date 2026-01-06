TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 26'ncı yılında andı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını ve her türlü haksızlığa karşı eylemci duruşunu şiiriyle fikriyle ve sendikal mücadelesiyle omuzlayan öğretmen, şair ve düşünce insanı Mehmet Akif İnan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı