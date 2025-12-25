TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili'ni kutladı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret, bereket mevsimi üç ayların ve bu manevi iklimin rahmet kapısı olan Regaip Gecesi'nin, milletimiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı