Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,957.90
BTC/USDT
88,300.00
BIST 100
11,336.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili'ni kutladı.

Seval Ocak  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret, bereket mevsimi üç ayların ve bu manevi iklimin rahmet kapısı olan Regaip Gecesi'nin, milletimiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Türk gazetecilere "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

Konya'da çocuklar "şivlilik" geleneğiyle üç ayların gelişini kutluyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir
Regaip Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

Regaip Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet