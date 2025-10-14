Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü.

Ahmet Buğra Olaç  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile görüştü

Lahor

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Pakistan ziyareti kapsamında, Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile bir araya geldiğini bildirdi.

Kurtulmuş, "Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

