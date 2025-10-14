Dolar
Dünya

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti.

Oğuzhan Sarı  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti

Lahor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum."

