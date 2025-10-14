TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti.
Lahor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum."
