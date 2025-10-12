Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak için gittiği Pakistan'da, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kemal Karadağ  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret anısına büyükelçilik binasının bahçesine fidan dikti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Benzer haberler

