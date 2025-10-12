TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak için gittiği Pakistan'da, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.
TBMM
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Büyükelçi İrfan Neziroğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret anısına büyükelçilik binasının bahçesine fidan dikti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.