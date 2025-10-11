Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı" için Pakistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı" için Pakistan'a gidecek.

Aykut Yılmaz  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı" için Pakistan'a gidecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı" için 12-15 Ekim tarihlerinde Pakistan'ı ziyaret edecek.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın ev sahipliğinde "Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla başkent İslamabad'da düzenlenecek toplantı kapsamında, Parlamento Başkanları İcra Toplantısı da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın katılımıyla gerçekleştirilecek Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'nda, üçlü iş birliği konuları ele alınacak.

Kurtulmuş, İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak.

Kurtulmuş, Sadık ve Gafarova, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı da ziyaret ederek Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlere ilişkin bilgi alacak.

