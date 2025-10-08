Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin genel başkanlarını kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.

İsa Toprak  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin genel başkanlarını kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları ile görüştüğü belirtildi.

Öte yandan Arıkan, Babacan ve Davutoğlu, kabulün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'a İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekiline ilişkin taleplerini ilettiklerini belirten Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde bu konuda bir genel görüşme açılmasını istediklerini aktardı.

Arıkan, TBMM'de grubu olan siyasi partilerin bu konuda vereceği ortak önerinin kabul edilerek bir araştırma komisyonu kurulmasını, ayrıca bir bildiri yayımlanmasını istediklerini söyledi.

Babacan da İsrail tarafından alıkonulan milletvekillerinin Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istediğini anlattı.

