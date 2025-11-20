TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Göktaş ile Ulusal Çocuk Forumu temsilcilerini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 26. Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.
TBMM
Kabulde, Türkiye Çocuk Hakları koordinatörleri Ahmet Yiğit Başoğlu ve Rukiye Rümeysa Yeniyıldız, 26. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ni okudu, daha sonra bildiriyi TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kurtulmuş, kabuldeki konuşmasında, Türkiye demokrasisinin kalbi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclis'te çocuk temsilcileri ağırlamaktan ve onlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Heyeti geçen sene de aynı salonda ağırladıklarını hatırlatan Kurtulmuş, çocuk temsilcilerle gurur duyduğunu, onları Türkiye'nin ve dünyanın geleceği olarak gördüklerini söyledi.
Büyük imkanların ve büyük meydan okumaların olduğu bir çağda yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Yaşadığımız, büyüdüğümüz, geliştiğimiz dönemlerle kıyaslandığında çok daha hızlı bir dünyayı yaşıyorsunuz. Bizim birkaç senede gördüğümüz şeyle siz birkaç saat içerisinde karşılaşıyor, onlarla yüz yüze kalıyorsunuz. Bu gelişmelerin hiçbirisinden geri durmanın, bunları yok saymanın da mümkün olmadığı bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, gelişmeleri çok iyi takip etmek, aynı zamanda gelişmelerin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan da etkilenmeyecek bir şekilde tedbirleri alarak çocukların kendilerini geliştirmek durumunda olduğunu dile getirdi.
Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Hiç şüphesiz dünyadaki bu kadar hızlı gelişmeleri sağlayan iki önemli etken; birisi yüksek teknolojilerdeki akıl almaz hızla devam eden gelişmelerdir, diğeri ise küreselleşme dediğimiz gelişme, yani özellikle uydu teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilginin çok hızlı yayılma kabiliyetine sahip olmasıdır. Dünyanın bir ucunda ortaya çıkan bir gelişme, anında sizin bilgisayarınızda ve önünüzde. Artık yüksek teknolojiler ve küreselleşme açısından baktığınızda; gelişmiş bölgeler, yoksul bölgeler, gelişmemiş bölgeler ayrımını da ortadan kaldıracak yeni bir imkan önümüze gelmektedir. Bundan en iyi şekilde istifade etmemiz, teknolojinin ortaya sunduğu fırsatlardan yararlanmamız ve bunlarla başa çıkabilecek çok kuvvetli bir gençlik yetiştirmek mecburiyetindeyiz."
Kurtulmuş, artık teknolojiye 3-4 yaşındaki çocukların bile çok rahatça ulaşabildiği bir ortamda, hem onları teknolojiyle dost bir şekilde büyütmek ve yetiştirmek hem de teknolojinin kontrolsüz zararlarından onları kurtarmanın herkesin en önemli vazifelerinden biri olduğunu belirtti.
Çocuk Hakları Danışma Kurulu'nun 26. Ulusal Çocuk Forumu'nu yaptığını aktaran Kurtulmuş, forumun, çok genç yaşta bireylere fevkalade güçlü bir istişare, karşılıklı fikirleri tartışma kabiliyeti kazandırdığını söyledi.
Bunun aynı zamanda olgun bir demokrasi tecrübesi olduğunu belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Farklı illerdeki çocuklar bir araya gelerek kendi alanlarıyla ilgili tartışmaları, konuları konuşuyorlar ve sonuçta biraz sonra sunacağınız bildiride ortaya koyduğunuz fikirleri, nihai fikirler olarak bizlerle paylaşıyorsunuz. Bunun çok önemli bir demokrasi tecrübesi olduğunun da altını çizmek isterim. Küçük yaşta sizin, Türkiye siyasetinde ve parlamento bünyesinde yaşadığımız bu siyasi müzakere hatta zaman zaman fikirlerin mücadelesine sizin küçük yaşta bir şekilde karşılaştığınızı ve tecrübe ettiğinizi görüyoruz. Bu bakımdan da hakikaten bu danışma kurulunun, önemli olduğunu düşünüyorum. Her birinize üstün başarılar diliyorum. Teknolojinin getirdiği yeniliklerden en iyi şekilde istifade edebilmenizi temenni ediyorum."
Bugün yeryüzündeki en önemli problemlerden birisinin, bu kadar varlığın içerisinde insanoğlunun büyük bir yoksunluk yaşaması olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Hiç şüphesiz dünyada, gelir dağılımı adaletsizliği, bölgeler arasındaki adaletsizlik ve gelişme farklılıkları vesaire, tüm bunlar var ama bana, 'Dünyanın en büyük yoksunluğu nedir' diye sorarsanız; dünyanın en büyük yoksunluğu, adalet yoksunluğudur. Bugün dünya, zıvanadan çıkmış bir vaziyette. Güçlünün, her türlü imkanı kullanarak güçsüzü ezdiği, rakip gördüğü, yok etmeye çalıştığı maalesef son derece adaletsiz bir dünyayı yaşıyoruz. Bunun en somut örneğine de iki seneyi aşkın bir süredir Gazze'de maalesef bütün insanlık olarak karşılaşıyoruz. Sizin gibi umut dolu gencecik çocukların hayattan koparıldığını biliyoruz. İnsanların ailesiz kaldıklarını, eğitimsiz kaldıklarını, okulların yıkıldığını, ellerinde bırakın bilgisayarı, kalem, kitap bile kalmadığı bir ortamda yaşadıklarını ve ne yazık ki dünyanın da buna seyirci kaldığını üzülerek takip ediyoruz. Ne yaparsanız yapın, hangi alanda kendinizi geliştirirseniz geliştirin, önümüzdeki dönemde herhalde sizin en temel vazifeniz, insanlığın yoksunu olduğu bu adaleti yeniden tesis etmek ve yeryüzünde küresel bir adaletin kurulabilmesi için bütün gücünüzle mücadele etmektir, gayret etmektir."
Çocuk temsilcilerine hayatlarında üstün başarılar dileyen Kurtulmuş, aralarında çok iyi meslekler seçerek, dünya çapında başarı sağlayacaklar olduğunu inandığını söyledi.
Kurtulmuş, kendilerinin temel vazifelerinin de gelecek neslin en iyi şekilde yetişebilmesi için Türkiye'nin imkanlarını seferber etmek olduğunu vurguladı.
"Dijital mecralar günümüzün bir gerçeği"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u çocuk temsilciler ile ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Programı bu sene 7 farklı ilde yaptıklarını söyleyen Göktaş, nihai sonuç bildirgesini de Kurtulmuş'a takdim etmek istediklerini ifade etti.
Göktaş, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda biliyoruz ki Meclis'te de bizlere değer katan, bu konularda öncülük eden komisyonlarımız var. Komisyon başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız komisyonlarda, özellikle bu 7 ilde, bunları tartıştı ve düşüncelerini paylaştı. Biz istiyoruz ki dijital dünyada çocuklarımızın güvenliği, bilgileri, mahremiyeti ve kişisel verileri korunsun ama aynı zamanda güvenli bir ortam da sağlamak zorundayız. Nihayetinde dijital mecralar bugün günümüzün bir gerçeği."
Göktaş, çocuk temsilcilerinin "geleceğin aktörleri" olduğunun altını çizdi.
Kabulde, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.