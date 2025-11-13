Dolar
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü toplanacak.

Aykut Yılmaz  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü toplanacak

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi.

