Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü toplanacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü toplanacak.
TBMM
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.
Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi.