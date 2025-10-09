TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kutbu'n Nayi Niyazi Sayın hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatı, zarafeti ve manevi derinliğiyle milletimizin kültür dünyasında silinmez izler bırakan Sayın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
