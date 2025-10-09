Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Gazi Nogay  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sanatçı Niyazi Sayın için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kutbu'n Nayi Niyazi Sayın hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatı, zarafeti ve manevi derinliğiyle milletimizin kültür dünyasında silinmez izler bırakan Sayın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

