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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Srebrenitsa'da işlenen katliamları ve soykırımı görmeyen uygar dünyanın, bugün de Gazze'deki katliamları ve soykırımı görmediğini, bu durumun Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlü olması gerektiği konusunda büyük bir nasihat değeri taşıdığını belirtti.

Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile bir araya geldi.

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Bosna Hersek İslam Birliği Binası'nda gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, iki ülke halkları arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesi için verdiği destek dolayısıyla Bosna Hersek İslam Birliği'ne teşekkür etti.

TBMM'den güçlü bir heyetle Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı anma törenlerine katılacaklarını ifade eden Kurtulmuş, Türk milletinin her konuda Boşnaklarla dayanışmasını göstermek için bu ziyaretin güzel bir vesile olduğunu kaydetti.

Aliya İzetbegoviç'in "Sakın soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü aktaran Kurtulmuş, bunun büyük bir nasihat olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Gazze'de iki yıldır açık bir katliam ve soykırımın yaşandığını ifade ederek, dün Srebrenitsa'da işlenen katliamları ve soykırımı görmeyen uygar dünyanın bugün de Gazze'deki katliamları ve soykırımı görmediğini, bu durumun Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlü olması gerektiği konusunda büyük bir nasihat değeri taşıdığını kaydetti.

Türkiye'nin, Balkanlarda ve bütün dünyada huzur ve barış istediğini dile getiren Kurtulmuş, insani değerleri sonuna kadar savunurken, İslam dünyasının, Türkiye'nin ve Balkan halklarının haklarını da hiçbir zaman hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki eşlik etti.

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