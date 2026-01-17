Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,319.60
BTC/USDT
95,420.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(VİDEO GRAFİK) Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Rakka’nın il sınırlarında. -VTR-
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım
MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı
Üsküdar'da motor kısmından duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu" üyelerini açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Vilnius'ta Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu
Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti

Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet