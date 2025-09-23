Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta temaslarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile bir araya geldi.

Ekip  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta temaslarda bulunuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Guterres ile görüştü.

BM Genel Merkezindeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul'una ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Menfi'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ve işbirliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.


