Dolar
41.41
Euro
48.97
Altın
3,778.92
ETH/USDT
4,156.10
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
11,331.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlattı.

Özcan Yıldırım  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

Hitabında, önceki yıllarda katıldığı toplantılarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çeken Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımı AA'nın fotoğrafları ile belgeledi.

Gazze'de ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini belirten Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lütfen hepimiz, elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında şöyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat, Gazze'de insanlık için bu utanç manzarası, 23 aydır her gün tekerrür ediyor." dedi.

"Bu insanlığın dip noktasıdır"

İkinci olarak, Abdallah F.s. Alattar tarafından çekilen ve 26 Temmuz 2025'te yayımlanan, "Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme can almaya devam ediyor" başlıklı fotoğrafı gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada, Amerika’da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda, böyle bir vahşet görmemiştir."

"Bunun adı 'canlıya düşmanlık, hayata düşmanlık' değil midir?"

Konuşmasında, Dawoud Abo Alkas tarafından 31 Mayıs 2024'te çekilen "İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ağır yıkım bırakarak çekildi" başlıklı fotoğrafa da yer veren Erdoğan, Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi size soruyorum, elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var? Bunun adı 'canlıya düşmanlık, hayata düşmanlık' değil midir? Bu kürsüden açık açık ifade ediyorum: Gazze’de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de, bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgal, tehcir, sürgün, soykırım, daha doğrusu bir toplu-kıyım politikasıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net duruş, Filistin halkı için umut kaynağı haline gelmiştir

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net duruş, Filistin halkı için umut kaynağı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki hitabına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet