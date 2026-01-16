Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Diaz de Leon, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Diaz de Leon, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Büyükelçi Diaz de Leon, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Diaz de Leon, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" adlı fotoğrafını seçerek, fotoğrafın "acıyı" tasvir ettiğini belirtti.

"Portre" özel kategorisinde Daniel Cardenas'ın "Vakur" fotoğrafına oy veren Diaz de Leon, "Bu fotoğraflar arasında Meksika'daki Puebla Savaşı canlandırmasına katılan bir kişinin fotoğrafını bulduğumda çok sevindim. Bu, bizim onurumuzun çok güçlü bir temsilidir." dedi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" isimli fotoğrafını tercih eden Diaz de Leon, "Fotoğrafı gördüğümde ağzım açık kaldı. Böyle bir fotoğrafı çekmek veya planlamak için kaç saat harcanmış olabileceğini ancak tahmin edebilirim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "Spor" kategorisinde Artur Widak'ın "Havalı hareket" fotoğrafını oylayarak, "Havada snowboardcu ve arkasındaki ışığı yakalayan bu anı, estetik açıdan muazzam bir eser olarak değerlendirdim." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı fotoğrafını tercih eden Diaz de Leon, "O an, ışık, ay ve oradaki keçilerin silüetleri nedeniyle bu fotoğrafı sevdim." değerlendirmesinde bulundu.

Diaz de Leon, "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Bu çok insani, çok dokunaklı. Türk halkının ne kadar büyük bir kalbi olduğunu ve hayvanları, özellikle kedileri ne kadar sevdiğini gösteren mükemmel bir örnek." dedi.

AA'nın Gazze ile ilgili fotoğraflar için yaptığı çalışmanın çok etkileyici ve muazzam bir iş olduğunu söyleyen Diaz de Leon, "Bu fotoğraflar, dünyanın o bölgesinde yaşanan insanlık dramını aktarıyor." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

