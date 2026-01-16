Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Trabzon
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Tekke, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
Tekke, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karelerini tercih eden Tekke, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.
Tekke, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu ancak en çok Gazze'de çekilen fotoğraflardan etkilendiğini söyledi.
Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığını belirten Tekke, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı, zulüm ve soykırımdan dolayı oradaki herhangi bir taşın fotoğrafı bile iç dünyamda en güzel fotoğraf bölümünde yer aldı." dedi.
Fatih Tekke, Gazze'nin kendisi için çok özel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Genel hatlarıyla dünyanın çok ciddi sınav verdiği, bence insanlığın sınavı kazandığı ama Müslümanların biraz sınıfta kaldığı diyebileceğim günler yaşadık. Şu an için çok şükür savaş bitti fakat hala acıları, izleri devam ediyor. Hep beraber insanlık adına, insanlık için bir arada olmamız lazım. Bu tip şeyleri hiçbir yerde, hiçbir an yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla Gazze benim için çok özel. O yüzden hemen hemen her fotoğrafta Gazze başlıklarıyla bir fotoğraf seçtim, özellikle de çocukların baktığı gözle. Herkesin emeğine sağlık, teşekkür ederim."
Oylama
AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.