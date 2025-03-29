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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ekip  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleştiğini kaydederek, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğine dikkati çeken Erdoğan, görüşmede Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni etti.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır'ın bölgeyi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sağlanan ateşkesi ihlal etmesi sonrası bölgede yeniden başlayan soykırımın bir an önce son bulması, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını belirtti.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, insani yardımların El-Ariş Limanı'na sevkiyatının süreceğini, Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olduklarını kaydetti.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesinde, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Komsic ile telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Komsic'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Faye'nin telefon görüşmesinde, Türkiye ile Senegal ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirmek için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte iş birliğinin atılacak adımlarla ileriye taşınacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde, Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Kral Abdullah'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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