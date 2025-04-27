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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesindeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesindeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı.

İrem Demir  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

İstanbul

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

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Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.

Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

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