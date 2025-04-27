Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesindeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı.
İstanbul
Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.
Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.